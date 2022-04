Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Nuit des musées

Puy-de-Dôme

Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc, 14 mai 2022 21:00, Arlanc. Nuit des musées Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc Samedi 14 mai, 21h00 Entrée libre

Nous recevons l’un des artistes les plus importants de la musique minimale électronique d’avant-garde depuis ces 3 dernières décennies.

Discret, avançant toujours dans l’ombre pour ne pas risquer “la tentation du chant des sirènes”, l’homme derrière ses machines analogiques et boites à rythme nous livre des œuvres minimales sans concessions à travers la vision d’un monde ondulatoire généré par quelques perturbations nécessaires à toutes créations…

Du sublime, l’onde, la fréquence et l’interférence… Tissage de formes sonores enivrantes, chavirantes, dangereuses qui “en fin de conte” laisse toujours entendre le silence d’où tout procède….

“100 silences, Point de bruits”. Musée de dentelle à la main. Parking, accès mobilité réduite.

http://arlanc.fr https://fr-fr.facebook.com/musee.dentelle.arlanc/;https://www.instagram.com/museedeladentelle_arlanc Parking, reduced mobility access. Free entry Saturday 14 May, 21:00

Museum of hand lace. Discreto, moviéndose siempre en la sombra para no arriesgar “la tentación del canto de las sirenas”el hombre detrás de sus máquinas analógicas y cajas de ritmo nos entrega obras mínimas sin concesiones a través de la visión de un mundo ondulatorio generado por algunas perturbaciones necesarias para todas las creaciones…

Lo sublime, la onda, la frecuencia y la interferencia… Tejido de formas sonoras embriagadoras, volátiles, peligrosas que “al final de la historia” deja siempre oír el silencio del que procede todo…

“100 silencios, punto de ruido”. Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00 53 route nationale Arlanc 63220 Arlanc Auvergne-Rhône-Alpes

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Arlanc, Nuit des musées, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée de la dentelle arlanc Adresse 53 route nationale Arlanc Ville Arlanc

Musée de la dentelle arlanc Arlanc https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlanc/

Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc 2022-05-14 was last modified: by Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc Musée de la dentelle arlanc 14 mai 2022 21:00 Arlanc nuit musées Puy-de-Dôme nuit musées

Arlanc