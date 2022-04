Concert electro / ANECHOIC CHAMBER Musée de la dentelle arlanc Arlanc Catégories d’évènement: Arlanc

Concert electro / ANECHOIC CHAMBER

Musée de la dentelle arlanc, le samedi 14 mai à 21:00

Musée de la dentelle arlanc, le samedi 14 mai à 21:00

Discret, avançant toujours dans l’ombre pour ne pas risquer “la tentation du chant des sirènes”, l’homme derrière ses machines analogiques et boites à rythme nous livre des œuvres minimales sans concessions à travers la vision d’un monde ondulatoire généré par quelques perturbations nécessaires à toutes créations… Du sublime, l’onde, la fréquence et l’interférence… Tissage de formes sonores enivrantes, chavirantes, dangereuses qui “en fin de conte” laisse toujours entendre le silence d’où tout procède…. “100 silences, Point de bruits”.

Entrée libre

Nous recevons l’un des artistes les plus importants de la musique minimale électronique d’avant-garde depuis ces 3 dernières décennies. Musée de la dentelle arlanc 53 route nationale Arlanc Arlanc Puy-de-Dôme

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

