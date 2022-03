CONCERT ÉLECTRO-ACOUSTIQUE : «OHSE : LA RENCONTRE DU MONDE ÉLECTRONIQUE DE WOODEE» Andouillé, 23 avril 2022, Andouillé.

4 5 EUR Ce concert événement sera l’occasion de faire rencontrer la musique d’harmonie et électro pour un set électro-acoustique qui vous fera voyager de l’Amérique du Sud à l’Asie.

Les morceaux de WOODEE, créés au fil de ses voyages et de ses rencontres, seront ici réinterprétés grâce au travail de la compositrice-arrangeuse Anne-Laure Guenoux. Il résulte de ce travail une complémentarité entre la musique acoustique et la musique électro qui se répondent, s’accompagnent, se confrontent pour mélanger les esthétiques et briser les codes autour d’une seule passion : la musique.

L’OHSE a hâte de retrouver son public pour ce concert ! Concert accessible à toutes et tous en partenariat avec Quest-Handi (location de Subpacks, boucle magnétique individuelle)”

Après 2 ans sans concert de printemps, l’Orchestre d’Harmonie du Sud de l’Ernée (anciennement Andouillé~Chailland~St Germain le Guillaume) revient le 23 avril 2022 avec un super projet en collaboration avec l’artiste de musique électro WOODEE !

secretaire@harmonie-andouille.fr http://www.harmonie-andouille.fr/

