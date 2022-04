Concert Electric Youth Orchestra & The Boston Show Band, 8 juillet 2022, .

Concert Electric Youth Orchestra & The Boston Show Band

2022-07-08 – 2022-07-08

Electric Youth Orchestra c’est un collectif des jeunes antistes pleins d’énergie de dynamisme, etudiants de Franklin School for the Performing Arts, accompagnés des musiciens de Boston Show Band. Le public accueille avec un grand enthousiasme leurs concerts lors des tournées en Europe : en Autriche à Vienna Schonbrunn Palace, Konzerthaus, Musikverein, Theater Akzent et Odeon Theater, à San Remo’s Ariston Théâtre, Villa Manin, Montecatini et Lake Como en Italy; dans plusiaeurs théàtres de Royaue Uni, en France en Normandy et dans le Disneyland de Paris.

Depuis 2013, Electric Youth Orchestra donne regulierement un concert sur le port de Barfleur en été.

