Concert Electric Callboy Le Tube Seignosse, lundi 8 juillet 2024.

Concert Electric Callboy Le Tube Seignosse Landes

Concert Electric Callboy

Le lundi 8 juillet 2024 à 20h, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h.

Electric Callboy, phénomène musical allemand, promet une performance électrisante !

Un show qui s’annonce explosif.

Concert Electric Callboy

Le lundi 8 juillet 2024 à 20h, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h.

Electric Callboy, phénomène musical allemand, promet une performance électrisante !

Leur fusion unique de synthés pop des années 90, de rock alternatif entraînant et de metalcore explosif a permis au groupe de conquérir l’Allemagne et le monde. En juin, Electric Callboy a sorti Everytime We Touch , une reprise du groupe Cascada, qui compte déjà plus de 13 millions de streams Spotify et près de 7 millions de vues sur YouTube.

Un show qui s’annonce explosif.

Tarifs

– 35,60 € en prévente

– 37€ sur place

Infos www.le-tube-bourdaines.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 20:00:00

fin : 2024-07-08

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Electric Callboy Seignosse a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Seignosse