Concert El Truco Mourmelon-le-Grand, 6 mai 2022

2022-05-06 – 2022-05-06

El Truco, c’est le nom d’un jeu de cartes très répandu en Amérique du Sud, principalement en Argentine. La musique de cette partie du continent américain est le reflet d’une population métissée du fait de la longue et douloureuse période de colonisation. Ainsi, elle a hérité des cultures amérindienne, africaine et européenne. Ce mélange ethnique a donné naissance au tango argentin, ensuite revisité par le maître du bandonéon, Astor Piazzolla. Influencé par la musique classique, contemporaine et le jazz, il choisit de s’écarter des conventions en proposant un style tout à fait nouveau et libéré. Alice Rahola (piano) et Pierre Laval (accordéon/bandonéon), trouvant dans cette musique un écho à leur tempérament et à leur sensibilité musicale, ont d’abord décidé de créer un duo en décembre 2013. Depuis, ils ont été rejoints par Loïc Bettendorf (contrebasse), Clara Ponsinet (violon) et Blandine Sibille (guitare), afin de transformer le duo en quintette, la formation parfaite selon Astor Piazzolla.

Captivés par ce musicien exceptionnel, les membres du groupe El Truco abordent son répertoire, composé tout autant de pièces virevoltantes au tempo soutenu que de morceaux lents et langoureux.

evenementiel@villedemourmelonlegrand.fr +33 3 26 66 57 08 http://www.mourmelonlegrand.fr/

