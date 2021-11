Concert : El Comunero Bagnères-de-Bigorre, 2 décembre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Concert : El Comunero à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2021-12-02 20:30:00 – 2021-12-02 à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Enraciné dans la verve anti-franquiste des chants républicains de la guerre d’Espagne, le groupe toulousain ouvre son répertoire rebelle aux hymnes protestataires mexicains et aux chants de lutte sud-américains : un son frondeur et rageur à la Mano Negra, avec guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk.

(présentation en 1ère partie du concert des 2 chansons composées par les élèves des classes de 2° GT dans le cadre des ateliers animés par Tomas Jimenez)

Tarifs 5€ (Lycéen) / 8€ en prévente / 10€ sur place

https://cartelbigourdan.festik.net/

www.alamzic.fr

Concert en collaboration avec les lycéens de Victor Duruy.

El Comunero

C’est un groupe de 7 musiciens dont le style se nourrit d’influences rock, musiques du monde, flamenco et latino.

Enraciné dans la verve anti-franquiste des chants républicains de la guerre d’Espagne, le groupe toulousain ouvre son répertoire rebelle aux hymnes protestataires mexicains et aux chants de lutte sud-américains : un son frondeur et rageur à la Mano Negra, avec guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk.

(présentation en 1ère partie du concert des 2 chansons composées par les élèves des classes de 2° GT dans le cadre des ateliers animés par Tomas Jimenez)

Tarifs 5€ (Lycéen) / 8€ en prévente / 10€ sur place

https://cartelbigourdan.festik.net/

www.alamzic.fr

à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2021-11-23 par