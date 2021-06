Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Drôme, Lesches-en-Diois Concert : El canto del viento Lesches-en-Diois Lesches-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Lesches-en-Diois

Concert : El canto del viento Lesches-en-Diois, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lesches-en-Diois. Concert : El canto del viento 2021-07-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-23 22:00:00 22:00:00 Gîte la Cupidone ESCDD

Lesches-en-Diois Drôme EUR Amando Risueño est épris des musiques traditionnelles de son pays, l’Argentine. Avec « El canto del viento », Amando nous emmène, à la guitare et au chant, dans l’univers du grand Atahualpa Yupanqui… florence@association-nuevomundo.com +33 6 19 17 53 65 https://www.amandorisueno.com/ Amando Risueño est épris des musiques traditionnelles de son pays, l’Argentine. Avec « El canto del viento », Amando nous emmène, à la guitare et au chant, dans l’univers du grand Atahualpa Yupanqui… dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Lesches-en-Diois Autres Lieu Lesches-en-Diois Adresse Gîte la Cupidone ESCDD Ville Lesches-en-Diois lieuville 44.59704#5.52951