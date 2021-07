Audierne Audierne Audierne, Finistère Concert – Eireminig Glas Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Concert – Eireminig Glas 2021-07-13 18:30:00 – 2021-07-13 Plage des Capucins La Barak,

Audierne Finistère Groupe de fest-noz au répertoire bâti autour des mélodies et chants traditionnels bretons, flirtant parfois avec des influences irlandaises ou même rock. Anne Le Brun & Jean-Yves Balouin au chant, Agnès Colloc’h à l’accordéon, Jean-Yves Roussiau à la guitare. Organisé par La Barak. Restauration sur place. naturellementouest@outlook.fr +33 6 35 91 05 24 http://www.vialesne.com/ Groupe de fest-noz au répertoire bâti autour des mélodies et chants traditionnels bretons, flirtant parfois avec des influences irlandaises ou même rock. Anne Le Brun & Jean-Yves Balouin au chant, Agnès Colloc’h à l’accordéon, Jean-Yves Roussiau à la guitare. Organisé par La Barak. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-07-04 par

