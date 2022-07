Concert – Einstürzende Neubauten

Concert – Einstürzende Neubauten, 9 octobre 2022, . Concert – Einstürzende Neubauten



2022-10-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-09 EUR 32 32 Depuis leurs débuts étourdissants en 1980, Einstürzende Neubauten s’est propulsé au rang de groupe culte, d’ultime référence expérimentale internationale. Originaire de Berlin Ouest, le groupe a toujours été très engagé et revendicatif. dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville