Concert | EIGHTY + CONCOMBRE Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Concert | EIGHTY + CONCOMBRE Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Vendredi 5 avril, 21h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-05 21:00

Fin : 2024-04-05 23:00

Eighty (disco funk) et Concombre (jazz, rock, électro) : deux groupes pour deux concerts qui promettent de vous envoyer dans le cosmos du plaisir auditif ! À ne pas manquer ! Vendredi 5 avril, 21h00 1

http://www.univ-rennes2.fr https://www.billetweb.fr/concert-eighty-concombre

EIGHTY

Avec les deux EP « Turbo disco » et « 2032 » sortis successivement en 2021 et 2022, Eighty a donné une centaine de concerts à travers la France pour un public toujours plus nombreux venu se déhancher sur leur disco funk. À l’aise dans leurs baskets, ils marchent dans les pas de danse de Sister Sledge, Chic, et Kool & The Gang, mais s’inspirent aussi d’artistes actuels comme Jungle ou Purple Disco Machine. Avec une énergie brute, incandescente et communicative, Eighty poursuit irresistiblement sa conquête des dancefloors de la planète.

CONCOMBRE

Le commandant Denis Poulain (batterie, dans Kind Of Guru, Trans 2021) convoque dans son cockpit ses compères rennais Joris Prigent (clavier, dans Tago Mago Trans 2021) et Fabien Cariou (saxophone, dans Güz II, Trans 2010), pour un voyage instrumental aux confins du jazz, du rock et de l’électro. Leur concombre volant est une navette spatiale vrombissante dont la trajectoire dessine des tourbillons fiévreux et des plages de contemplations cosmiques. Les trois (petits) hommes verts inventent un univers rocambolesque, B.O. idéale d’un nanar de science-fiction tel que tel Plan 9 From Outer Space (une de leurs références), qui ne laissera personne dans un état végétatif.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2