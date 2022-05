Concert : Eh bien, chantez maintenant ! Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Concert : Eh bien, chantez maintenant ! Sedan, 10 mai 2022, Sedan. Concert : Eh bien, chantez maintenant ! Sedan

2022-05-10 – 2022-05-10

Sedan Ardennes 5 5 EUR MJC Calonne Place Calonne Sedan Pour célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, l’ensemble Faenza rend hommage à ce grand poète français en mettant en musique plusieurs recueils de fables issus du XVIIIème siècle. Le public, averti ou non, est invité à chanter s’il le souhaite avec les deux musiciens de cet ensemble : Marco Horvat et Olga Pitarch.Nicolas Gousseff, metteur en scène de cette pièce musicale, a conçu un récital où des objets arrivent et se posent, où le climat est à la surprise, dans les bascules du sens ou du son, où la magie du « si » deviendra notre « la » : et si la fourmi invitait la cigale en sa demeure ? Et si le corbeau connaissait déjà sa fable, ouvrirait-il encore un large bec ? +33 3 24 27 09 75 http://www.mjc-calonne.com/ Sedan

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Ville Sedan lieuville Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Concert : Eh bien, chantez maintenant ! Sedan 2022-05-10 was last modified: by Concert : Eh bien, chantez maintenant ! Sedan Sedan 10 mai 2022

Sedan