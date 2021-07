Les Barthes Église Saint-Simplice Les Barthes, Tarn-et-Garonne Concert Église Saint-Simplice Les Barthes Catégories d’évènement: Les Barthes

Concert en l’église Saint-Simplice avec Helen Crosby et Harvey Scodel, Blues Traditionnel – Blues Rock Soul et Jazz, le 18 septembre à 16h. Compositions Originales Surprises pour l’oreille et pour l’âme Concert en l’église Saint-Simplice avec Helen Crosby et Harvey Scodel, Blues Traditionnel, Blues Rock Soul et Jazz. Église Saint-Simplice 82100 Les Barthes Les Barthes Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

