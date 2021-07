Ribemont EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL Aisne, Ribemont CONCERT EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL, le vendredi 17 septembre à 20:30

Concert de trompette et orgue avec Vincent PETIT ( trompette) et Jean-Michel BACHELET (orgue)

Entrée gratuite

Concert de trompette et orgue EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL rue de l’église 02 240 RIBEMONT Ribemont Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:30:00

