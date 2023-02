Concert Église Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis Catégories d’Évènement: Finistère

Lannilis

Concert Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 19 mars 2023, Lannilis . Concert Place Général Leclerc Église Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis Finistere Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place Général Leclerc

2023-03-19 – 2023-03-19

Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place Général Leclerc

Lannilis

Finistere EPCC Musiques & Cultures organise un concert avec les chorales Sevenadur D’an Oll (Plouédern) et Chœur des Deux Rivières (Lannilis). Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place Général Leclerc Lannilis

dernière mise à jour : 2023-02-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lannilis Autres Lieu Lannilis Adresse Lannilis Finistere Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place Général Leclerc Ville Lannilis lieuville Église Saint-Pierre et Saint-Paul Place Général Leclerc Lannilis Departement Finistere

Lannilis Lannilis Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannilis /

Concert Église Saint-Pierre et Saint-Paul 2023-03-19 was last modified: by Concert Église Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis 19 mars 2023 Église Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis finistère Place Général Leclerc Église Saint-Pierre et Saint-Paul Lannilis Finistere

Lannilis Finistere