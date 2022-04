CONCERT EGLISE SAINT MAXIMIN : LE CONCERT LORRAIN Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT EGLISE SAINT MAXIMIN : LE CONCERT LORRAIN Thionville, 24 avril 2022, Thionville. CONCERT EGLISE SAINT MAXIMIN : LE CONCERT LORRAIN Eglise Saint Maximin 3 place de l’Eglise Thionville

2022-04-24 – 2022-04-24 Eglise Saint Maximin 3 place de l’Eglise

Thionville Moselle Récital d’orgue à l’église Saint Maximin

le concert lorrain par Anne-Catherine BUCHER

Oeuvre : “Motets de Guillaume HASLE” – le Maître de Chapelle de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz début du XVIIIè siècle

Organisé par les Amis de l’Orgue de Thionville et de sa Région

Entrée libre +33 3 82 53 23 14 Eglise Saint Maximin 3 place de l’Eglise Thionville

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Eglise Saint Maximin 3 place de l'Eglise Ville Thionville lieuville Eglise Saint Maximin 3 place de l'Eglise Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

CONCERT EGLISE SAINT MAXIMIN : LE CONCERT LORRAIN Thionville 2022-04-24 was last modified: by CONCERT EGLISE SAINT MAXIMIN : LE CONCERT LORRAIN Thionville Thionville 24 avril 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle