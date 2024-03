Concert Eglise Saint Martin (Saran) Saran, samedi 6 avril 2024.

Concert Concert du Brass Band Val de Loire Samedi 6 avril, 20h30 Eglise Saint Martin (Saran) Entrée libre

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Envie de vous évader le temps d’un concert?

Venez écouter le Brass Band Val de Loire le samedi 6 avril 2024 à 20h30, à l’église de Saran, sous la direction de son nouveau chef: Antoine Juranville.

C’est un concert qui promet d’être riche en émotions!

Alors n’attendez plus, et prenez votre agenda!

Entrée libre et sans réservation.

Eglise Saint Martin (Saran) rue de la fontaine saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

Concert Entrée libre