dimanche 19 septembre à 16:30

À 16 h 30, concert donné à l’orgue par William Fielding, élève de Michel Bouvard au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Au programme des pièces de L. Vierne, J.S. Bach, C. Franck. L. Vierne : Symphonie II ; Pièces de fantaisie J.S. Bach : Pièce BWV 541 C. Franck : Choral 2

Participation libre et nécessaire

Église Saint-Gervais – Saint-Protais 14 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

