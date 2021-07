Nîmes Église Saint-Charles Gard, Nîmes Concert Église Saint-Charles Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Concert Église Saint-Charles, 18 septembre 2021, Nîmes. Concert

Église Saint-Charles, le samedi 18 septembre à 10:30

L’orgue signé par la Maison Daublaine et Callinet de Paris. Les bases de l’orgue remontent aux années 1840, il connait des restaurations, les derniers travaux datant de 1990. Concert Chant et orgue par Georges Gabarel, organiste titulaire de l’église Saint-Paul. Samedi à 10h30 – durée 1h Organisé par la Paroisse Saint-Charles Rdv Boulevard Gambetta

Rdv boulevard Gambetta

Concert chant et orgue par Georges Gabarel, organiste titulaire de l’église Saint-Paul. Église Saint-Charles Boulevard Gambetta, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Église Saint-Charles Adresse Boulevard Gambetta, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Église Saint-Charles Nîmes