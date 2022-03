CONCERT – EGLISE DU BOURG-D’IRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 23 avril 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

0 0 EUR Venez participer au concert au profit de la souscription pour la restauration de la chapelle du Buron.

Au programme :

L’Ensemble Vocal du Val de Loire et le Quatuor à cordes “L’Atelier vous propose la quintette à cordes opus 29 “Storm” de Beethoven, et la cantate n°4 “Christ lag in Todesbanden” de Bach.

Concert proposé à l’église Saint-Symphorien du Bourg-d’Iré le 23 avril 2022 à 20h30.

http://www.ensemble-evvl.com/

