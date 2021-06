Mazinghem Eglise de Mazinghem Mazinghem, Pas-de-Calais Concert Eglise de Mazinghem Mazinghem Catégories d’évènement: Mazinghem

Pas-de-Calais

Concert Eglise de Mazinghem, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mazinghem. Concert

Eglise de Mazinghem, le samedi 18 septembre à 16:00

_Une histoire de famille : d’Aliénor d’Aquitaine jusqu’à Thibaut de Champagne_ _Brigitte Lesne : chant, harpe-psaltérion, percussions_ Vivabiancaluna Biffi : vièle à archet, chant Pierre Bourhis : chant Michaël Grébil : luths, chant Pierre Hamon : flûtes à bec, frestel, cornemuse…

entrée libre – sur réservations

Les Journées du Patrimoine sont aussi l’occasion de découvrir des ensembles musicaux de qualité dans des petits édifices remarquables. Eglise de Mazinghem Rue de l’Église, 62120 Mazinghem Mazinghem Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mazinghem, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de Mazinghem Adresse Rue de l'Église, 62120 Mazinghem Ville Mazinghem lieuville Eglise de Mazinghem Mazinghem