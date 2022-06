Concert Eglise de La Saucelle, 25 juin 2022, .

Concert Eglise de La Saucelle

2022-06-25 – 2022-06-25

Concert gratuit marquant la fin du programme de restauration, avec découverte de peintures sous la direction d’Hervé Moinard. Au programme : Ecole de musique et Harmonie de Senonches, la chorale de Maillebois et le Quintette de cuivres ABC d’Air suivi d’un moment festif et convivial.

mairie-lasaucelle@wanadoo.fr +33 2 37 37 78 92

Mairie de la saucelle

