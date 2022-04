Concert – Edgär à La Manufacture, 3 juin 2022, .

Concert – Edgär à La Manufacture

2022-06-03 – 2022-06-03

Edgär

1ère partie Bleu Berline

Avec la participation du Collège Jean Moulin

Après le succès de leur concert drive in en 2020 Edgar vous convie à une grande soirée pour la sortie de leur premier album Secret.

Avec des mélodies qui naviguent entre pop, folk et électro, le duo formé de Ronan et Antoine évoque des moments de vies, des émotions ou des ressentis.

Cette révélation de la scène amiénoise vous fera danser sur de la mélancolie et chanter sur vos peines passées, un vrai moment de lâcher prise à savourer sans modération.

Bleu Berline, c’est un univers intimiste et féminin qui se dévoile au gré d’une musique électro-pop rêveuse et épurée tantôt sombre tantôt poétique, et dont la voix apaise les cœurs et libère les émotions.

Cette soirée s’inscrit dans le cadre d‘un projet de territoire construit sur toute la saison avec le groupe Edgär qui a proposé des rencontres en milieu scolaire et a accompagné les classes CHAM du collège Jean Moulin dans la création d’un spectacle qu’ils proposeront en ouverture de ce concert.

