Concert – Eden Seedz Rosheim, 7 mai 2022, Rosheim.

Concert – Eden Seedz Rosheim

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 21:00:00

Rosheim Bas-Rhin

Complices depuis 25 ans, ils revisitent des standards du blues, de la folk, et de la pop, dans une ambiance acoustique.

Chris au chant et à l’harmonica, Stéphanie au chant et à la basse, Fred à la guitare et aux chœurs, Fabrice aux claviers se feront un plaisir de suspendre avec vous, le temps d’une soirée.

Buvette et petite restauration sur place.

Si l’envie vous prenait de marquer une pause après une semaine de travail, c’est avec eux qu’il faut la partager, en musique et dans la bonne humeur !

Complices depuis 25 ans, ils revisitent des standards du blues, de la folk, et de la pop, dans une ambiance acoustique.

Chris au chant et à l’harmonica, Stéphanie au chant et à la basse, Fred à la guitare et aux chœurs, Fabrice aux claviers se feront un plaisir de suspendre avec vous, le temps d’une soirée.

Buvette et petite restauration sur place.

Rosheim

dernière mise à jour : 2022-04-29 par