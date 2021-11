Launaguet Salle des fêtes Haute-Garonne, Launaguet [CONCERT] ECOLE DE MUSIQUE Salle des fêtes Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle des fêtes, le samedi 11 décembre à 18:30

Les concerts de l’école municipale de musique redémarrent avec ce concert de fin d’année réunissant les différents ensembles instrumentaux et vocaux de l’école: musiques éclectiques au programme! Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. Les élèves de l’école municipale de musique sont heureux de partager leur amour de la musique avec le public. Salle des fêtes Rue Jean Moulin, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

2021-12-11T18:30:00 2021-12-11T20:30:00

