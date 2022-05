Concert: ÉCLIPSE AU DOMAINE Montdoumerc Montdoumerc Catégories d’évènement: 46230

Montdoumerc

2022-07-14

2022-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-14 23:59:00 23:59:00

Montdoumerc 46230 L’évènement musical « ÉCLIPSE AU DOMAINE » se déroulera le 14 juillet 2022 de 15h00 à 1h00 au Domaine Les Gaillardoux, situé à Montdoumerc. Une animation signé « Que La Night » qui “mixera” convivialité, univers sonores, et gastronomie.

•Artistes : Fanette, Uma, Arthur Barutel et Blackbird H

• 10 heures de musiques électroniques/urbaines

• Bar : Softs, Bières, Vins et Champagne

• Restauration : Tapas, Burgers, Sucrés

• Tenue correcte exigée

• Interdit aux mineurs billetterie :: https://www.helloasso.com/associations/que-lanight/evenements/eclipse-au-domaine +33 6 74 85 17 90 ©affiche-concert

