Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche 57410, Rohrbach-lès-Bitche CONCERT : ÉCLAT DE CHOEURS Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Catégories d’évènement: 57410

Rohrbach-lès-Bitche

CONCERT : ÉCLAT DE CHOEURS Rohrbach-lès-Bitche, 14 novembre 2021, Rohrbach-lès-Bitche. CONCERT : ÉCLAT DE CHOEURS Rohrbach-lès-Bitche

2021-11-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-14

Rohrbach-lès-Bitche 57410 A l’occasion du concert Eclat de choeurs, l’association les bouchons de l’espoir a réuni 4 chorales pour soutenir les enfants hospitalisés au CHU de Hautepierre. L’ensemble vocal A Capella, la chorale Eclipse, Méli Mélodie et Jo’s Angel feront vibrer vos oreilles et vos coeurs. Vous retrouverez également la photographe Hélène Durrenberger, ainsi que Lisa Dann, l’invitée d’honneur de “La France a un incroyable talent”. Buvette et petite restauration non-stop.

Pizzas et tartes flambées sur place ou à emporter dès 18h. Entrée libre, plateau. lbeb57@hotmail.com +33 6 30 15 51 36 Les bouchons de l’espoir

Rohrbach-lès-Bitche

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 57410, Rohrbach-lès-Bitche Autres Lieu Rohrbach-lès-Bitche Adresse Ville Rohrbach-lès-Bitche lieuville Rohrbach-lès-Bitche