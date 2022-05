Concert ECHOES AND MORE tribute to Pink Floyd Parc de Dryades 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Concert ECHOES AND MORE tribute to Pink Floyd Parc de Dryades 44500 La baule, 16 juillet 2022, La baule. Concert ECHOES AND MORE tribute to Pink Floyd

Parc de Dryades 44500 La baule, le samedi 16 juillet à 20:30

Tout l’univers de Pink Floyd à La Baule C’est samedi 16 juillet au Parc des Dryades, avec 2h30 de show de Echoes and More tribute to Pink Floyd, le groupe qui vous plonge dans la folie des concerts du Floyd, avec écran géant circulaire et tout le reste !

Enfant: 15€, 1 personne: 25€

Tout l’univers de Pink Floyd à La Baule C’est samedi 16 juillet au Parc des Dryades, avec 2h30 de show de Echoes and More tribute to Pink Floyd, le groupe qui vous plonge dans la folie des concer… Parc de Dryades 44500 La baule Parc de Dryades 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T20:30:00 2022-07-16T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Parc de Dryades 44500 La baule Adresse Parc de Dryades 44500 La baule Ville La baule lieuville Parc de Dryades 44500 La baule La baule Departement Loire-Atlantique

Parc de Dryades 44500 La baule La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule/

Concert ECHOES AND MORE tribute to Pink Floyd Parc de Dryades 44500 La baule 2022-07-16 was last modified: by Concert ECHOES AND MORE tribute to Pink Floyd Parc de Dryades 44500 La baule Parc de Dryades 44500 La baule 16 juillet 2022 La baule Parc de Dryades 44500 La baule La baule

La baule Loire-Atlantique