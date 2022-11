[Concert] Ebb’n’Flow, 3 décembre 2022, .

[Concert] Ebb’n’Flow



2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03

Ebb’n’Flow, traduction anglaise du flux et reflux de la marée, est le nom choisi par le duo formé en 2021 par Florence Lemarchand et Gareth Wood. Les deux musiciens partagent le même plaisir du chant à plusieurs vpix depuis leur découverte respective, il y a bien des années, des belles harmonies de Crosby, Stills and Nash.

Le duo revisite plusieurs morceaux de CSNY ainsi que des chansons de Léonard Cohen, Amy Winehouse, The Decemberists, Tom Waits, The Beatles, Bruce Springsteen, et bien d’autres encore.

Ebb’n’Flow, traduction anglaise du flux et reflux de la marée, est le nom choisi par le duo formé en 2021 par Florence Lemarchand et Gareth Wood. Les deux musiciens partagent le même plaisir du chant à plusieurs vpix depuis leur découverte respective, il y a bien des années, des belles harmonies de Crosby, Stills and Nash.

Le duo revisite plusieurs morceaux de CSNY ainsi que des chansons de Léonard Cohen, Amy Winehouse, The Decemberists, Tom Waits, The Beatles, Bruce Springsteen, et bien d’autres encore.

dernière mise à jour : 2022-11-17 par