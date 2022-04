Concert : Eat Your Dog + Sweet Vicious Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Toï Toï présente une soirée punk rock ! Concert à 20h. Ouverture des portes dès 17h avec au programme de bons produits faits maison à partager, bières et vins locaux ! • Eat Your Dog Il est enfin arrivé le 5ème album “Another kitchen for different music” (clin d’œil au 1er album des Buzzcocks). Nous avons réalisé cet album d’une nouvelle manière surtout différente des précédents, il nous a fallut le faire en plusieurs fois à cause du Covid… Mais les bouffeurs de chien sont de retour ! 100% PUNK POWER POP Lyonnais ! • Sweet Vicious Une patte assurément punk’n’roll, telle est la couleur de leur répertoire, privilégiant les compositions. Ses membres, complices de longue date, sont issus de Special K, des Teddy Boys et des Mauvais Garçons. Toï Toï présente une soirée punk rock ! Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

