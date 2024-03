Concert Eanáir LANNEMEZAN Lannemezan, vendredi 15 mars 2024.

Concert Eanáir LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Concert avec Eanáir, quartet de Folk Celtique où la clarté et l’onirisme des airs chantés viennent savamment se mêler à l’énergie survoltée de thèmes instrumentaux.

C’est un appel à danser et à s’évader, l’espace d’un concert, durant un voyage inspiré au cœur des joyaux musicaux hérités des peuples celtes.

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 .

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

