Concert Dzaa! Le Merlerault, 15 août 2021, Le Merlerault.

Le Merlerault Orne Le Merlerault Pour le festival les Racont’arts Récit et kora par Delphine Noly

Violoncelle par Rebecca Handley

Récit inspiré du roman “Mongol” de Karin Serres Récit de corps pour 2 femmes, kora et violoncelle.

dernière mise à jour : 2021-08-09

