CONCERT D'YZA POUR L'AUTISME
parc Jean Mansuy Tour de la Liberté
Saint-Dié-des-Vosges

2022-04-02 15:00:00

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges Grand Est France 3 EUR Tout public Adultes Dans le cadre de la manifestation Bouge en bleu, bouge pour l’autisme, organisée à Saint-Dié-des-Vosges pour la journée de l’autisme, Yza vous propose un programme de reprises autour des thèmes de l’enfance et du respect des différences. Prix d’entrée reversé à l’association Soleil Autisme. +33 6 50 07 89 78 parc Jean Mansuy Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges

