Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor De nombreuses facettes de la harpe celtique, chants de l’Ukraine à la Bretagne avec quelques détours.

Concert respectant le lieu, chants “neutres” – Cantiques bretons, chansons antohog….. et traditionnelles, celtiques, pièces de musique classique et folk.

