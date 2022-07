Concert d’Yvon Le Quellec – Harpe celtique et chant Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert d'Yvon Le Quellec – Harpe celtique et chant

Chapelle de Kermaria en Iskuit, Kermaria, Plouha

2022-07-10 20:30:00

Côtes d’Armor Plouha Pièces variées pour harpe celtique et chants divers de Bretagne et d’Ukraine.

Pièces variées pour harpe celtique et chants divers de Bretagne et d'Ukraine.

Concert organisé par Les Amis de la Chapelle Kermaria an Iskuit.

http://lequellecharpe.wix.com/yvon-lequellec

