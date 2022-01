CONCERT DVORAK Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CONCERT DVORAK Montpellier, 12 février 2022, Montpellier.

2022-02-12 – 2022-02-12

Montpellier Hérault 18 23 EUR Ne manquez pas le concert Dvorak – Messe en Ré1 et Te Deum le 12 février à l’église St Thérèse de Montpellier ! Transcription originale pour 2 pianos, orgue et timbales de Raymond ALESSANDRINI Avec le Choeur Symphonique de Montpellier 60 choristes de Montpellier et ses environs

Le Choeur Symphonique de Montpellier offre la possibilité à des amateurs de bon

niveau d’interpréter des oeuvres chorales sous la conduite de chefs renommés. Il

