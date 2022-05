Concert : Dutronc et Dutronc

2022-12-10 20:00:00 – 2022-12-10 23:00:00 Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique dès le mois d’avril 2022 dernière mise à jour : 2022-03-14 par

