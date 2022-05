Concert : Dustiny Saint-Félicien Saint-Félicien Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Félicien

Concert : Dustiny Salle des fêtes 2 Place du Martouret Saint-Félicien

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 00:30:00

Saint-Félicien Ardêche Saint-Félicien EUR 10 Concert du groupe DUSTINY, groupe de reprises POP/ROCK/FUNK/SOUL. Leurs lives sont un mélange de performances tant musicales que vocales.

L’assurance de passer un super moment pendant 3h comitedesfetessaintfelicien@gmail.com +33 6 76 28 57 95 https://saintfelicienenfete.fr/ Salle des fêtes 2 Place du Martouret Saint-Félicien

