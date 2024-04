Concert Dusk Whistler Saint-Dizier, samedi 13 avril 2024.

Concert Dusk Whistler Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

C’est la 4 ème fois que Dusk Whistler pose ses valises (enfin disons plutôt ses instruments) chez nous �

À tous les fans de Blues ou de Rock, et on sait qu’il y en a beaucoup parmi vous, vous ne devez absolument pas manquer ce concert qui s’annonce une nouvelle fois grandiose !

On vous partage un extrait très bientôt !

Rendez-vous le samedi 13 avril à 21h00, on vous attend nombreux ! 0 0 EUR.

478 Avenue de la République

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est association.aupetitparis@gmail.com

