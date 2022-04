Concert Duomo Vecchio Musée Vouland, 28 avril 2022, Avignon.

Concert Duomo Vecchio

Musée Vouland, le jeudi 28 avril à 19:30

Polyphonies italiennes de la Renaissance et du premier Baroque Le consort – ensemble – de violons La Capriola partage avec enthousiasme le patrimoine musical foisonnant de Brescia, qui ouvre la danse, chante l’amour, invite à la méditation. La Capriola réunit quatre tessitures de violons et quatre musiciennes issues du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Juliette Ridel (canto), Charlotte Gerbitz (alto), Dorine Lepeltier (tenore), Manon Papasergio (basso) vous invitent avec enthousiasme au voyage et à la découverte d’un patrimoine musical foisonnant ! Participation libre et solidaire (prix conseillé : 10 €) 17, rue Victor Hugo. T : 04 90 86 03 79 [www.vouland.com](http://www.vouland.com)

articipation libre et solidaire (prix conseillé : 10 €)

Concert Duomo Vecchio par le consort La Capriola le Jeudi 28 avril à 19h

Musée Vouland 17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T21:00:00