Concert Duo Watson Bridge Lormes, 21 mai 2022, Lormes.

Concert Duo Watson Bridge Lormes

2022-05-21 – 2022-05-21

Lormes Nièvre Lormes

Soirée musicale nWatson Bridge : deux voix et deux guitares acoustiques, qui revisitent les musiques issues des traditions nord-américaines, à la croisée du Bluegrass et du Folk. La complicité du duo, l’énergie, la virtuosité, le choix du répertoire, la recherche d’arrangements fouillés et la qualité des harmonies vocales sont toujours au service de la poésie de chaque chanson. Constitué de deux des musiciens les plus expérimentés de la scène Bluegrass française, le duo a choisi son nom afin d’honorer la mémoire de Doc Watson, le légendaire guitariste de Caroline du Nord. Le répertoire choisi par Watson Bridge est très éclectique et fait aussi la part belle aux folksingers actuels (Gillian Welch, Darrell Scott, Peter Rowan), sans oublier les grands classiques (Dylan, Cohen, Neil Young). nIsabelle Groll : Voix et guitare nJean-Paul Delon : Voix et guitare

contact@larecycl.com https://watsonbridge.wixsite.com/bluegrass-americana

