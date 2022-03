Concert : Duo Violoncelle et Percussions Montazeau Montazeau Catégories d’évènement: Dordogne

Montazeau

Concert : Duo Violoncelle et Percussions Montazeau, 25 mars 2022, Montazeau. Concert : Duo Violoncelle et Percussions Salle des fêtes Le bourg Montazeau

2022-03-25 – 2022-03-25 Salle des fêtes Le bourg

A la salle des fêtes de Montazeau un concert Duo Violoncelle et Percussions vous attend. Avec Lili Richard Gauthier (violoncelle) et Anne Lafarge (percussions). 10 EUR

Salle des fêtes Le bourg Montazeau

