Concert : Duo violoncelle et harpe Nevers, 29 juillet 2022, Nevers. Concert : Duo violoncelle et harpe

Nièvre EUR Concert « Duo violoncelle et harpe » à 20h à l’Espace Bernadette à NEVERS.

Œuvres de JS Bach, G. Fauré, J. Williams, C. Gounod, F. Chopin…

Avec les artistes A. Brasseur au violoncelle et F. de Maubus, à la harpe.

Libre participation.

