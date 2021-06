CONCERT « DUO VIOLON-VIOLONCELLE » Le Cellier, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Cellier.

CONCERT « DUO VIOLON-VIOLONCELLE » 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 Église Saint-Martin Place Saint-Méen

Le Cellier Loire-Atlantique Le Cellier

CONCERT « DUO VIOLON-VIOLONCELLE » François Pineau-Benois & Mark Drobinsky

Devant les très belles fresques de l’église Saint-Martin du Cellier, retrouvez un Mozart étincelant, le génie de Bach et d’autres œuvres plus romantiques, interprétés par le grand maître du violoncelle Mark Drobinsky, élève-assistant de Mstislav Rostropovich et le violoniste-concertiste angevin, François Pineau-Benois que la presse internationale présente comme le « virtuose français ». De grands talents pour servir les arts, la musique et sourire à la vie !

Durée : 1 h – Tout public à partir de 10 ans – Accès PMR – Libre participation aux frais.

L’Association Culturelle Saint Martin organise un concert duo violon-violoncelle le samedi 3 juillet à 20 h 30 dans l’église du Cellier.

saintmartinducellier@gmail.com +33 6 08 78 48 99 https://www.francoispineaubenois.com/

L’Association Culturelle Saint Martin organise un concert duo violon-violoncelle le samedi 3 juillet à 20 h 30 dans l’église du Cellier.

CONCERT « DUO VIOLON-VIOLONCELLE » François Pineau-Benois & Mark Drobinsky

Devant les très belles fresques de l’église Saint-Martin du Cellier, retrouvez un Mozart étincelant, le génie de Bach et d’autres œuvres plus romantiques, interprétés par le grand maître du violoncelle Mark Drobinsky, élève-assistant de Mstislav Rostropovich et le violoniste-concertiste angevin, François Pineau-Benois que la presse internationale présente comme le « virtuose français ». De grands talents pour servir les arts, la musique et sourire à la vie !

Durée : 1 h – Tout public à partir de 10 ans – Accès PMR – Libre participation aux frais.