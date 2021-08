Concert – Duo Thomas/Hopkins Eglise de Lanmodez, 5 septembre 2021, Lanmodez.

Concert – Duo Thomas/Hopkins

Eglise de Lanmodez, le dimanche 5 septembre à 17:30

Le flûtiste trégorois Jean Luc Thomas et le percussionniste irlandais David ‘Hopi’ Hopkins ont fait un long parcours ensemble à travers la Pologne, la Suisse, l’Italie… Cela a commencé autour d’une bière lors d’une session, il y en eut beaucoup après (des sessions et des bières). La terrible énergie qu’il dégage au bodhran alliée à la gentillesse du personnage ont fait que les rendez-vous se sont succédés et là, on découvre un fou de musique, de tambours bien sûr mais également de flûtes des quatres coins de la planète. Jean Luc a participé au disque de Hopi « Parallel Horizons » et il fait partie du quartet Horizon avec Hopi, le bassiste Yann Honoré et le pianiste Philippe Turbin. Puisant leurs influences dans leurs pays d’origine mais également dans d’autres musiques, le duo a su présenter un répertoire varié où reels et plinns se succèdent, darboukka et whistle laissent la place au bodhran et à la flûte traversière.

Participation libre

Jean-Luc Thomas (flûtes) et David “Hopi” Hopkins (percussions) se produisent en concert à l’église de Lanmodez (place du bourg, 22610 Lanmodez) le dimanche 5 septembre 2021, à 17h30.

Eglise de Lanmodez 22610 Lanmodez Lanmodez Place du bourg Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T17:30:00 2021-09-05T18:30:00