Le pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Concert Duo Sweet Life Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Concert Duo Sweet Life Place des Halles 44510 Le pouliguen, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le pouliguen. Concert Duo Sweet Life

Place des Halles 44510 Le pouliguen, le mardi 13 juillet à 21:00

Concerts organisés tous les mardis en juillet et août par les commerçants autour des halles: la Pizzéria des Halles, le Petit Verre, Fred l’écailler et la Maison du marché. Concerts organisés tous les mardis en juillet et août par les commerçants autour des halles: la Pizzéria des Halles, le Petit Verre, Fred l’écailler et la Maison du marché. Place des Halles 44510 Le pouliguen Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T07:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Place des Halles 44510 Le pouliguen Adresse Place des Halles 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Place des Halles 44510 Le pouliguen Le pouliguen