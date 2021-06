Le Pouliguen Le Pouliguen CONCERT DUO SWEET LIFE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

CONCERT DUO SWEET LIFE Le Pouliguen, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Pouliguen. CONCERT DUO SWEET LIFE 2021-07-13 – 2021-07-13

Le Pouliguen Loire-Atlantique Concerts organisés tous les mardis en juillet et août par les commerçants autour des halles: la Pizzéria des Halles, le Petit Verre, Fred l’écailler et la Maison du marché. lapizzeriadeshalles@outlook.fr +33 9 73 10 04 53 http://www.facebook.com/pages/La-pizzeria-des-halles-le-pouliguen/182146785282098 Concerts organisés tous les mardis en juillet et août par les commerçants autour des halles: la Pizzéria des Halles, le Petit Verre, Fred l’écailler et la Maison du marché.

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville 47.27755#-2.42872