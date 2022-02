CONCERT – DUO SUPÉRA-COMÈRE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

2022-04-26 20:00:00

Thionville Moselle Thionville « Deux musiciens qui naviguent, ou planent, selon les vents insufflés par leurs instruments, entre classique et musiques improvisées, dans la tradition explorée par Astor Piazzolla au siècle dernier, où la trame écrite en s’inspirant des musiques populaires, laisse une large place à l’improvisation. Entre jazz, blues et tzigane pour Michel Supéra, saxes alto ou soprano et Éric Comère, accordéon et compositions.

Un clin d’œil en passant au jazz musette avec la valse Indifférence de Tony Muréna et Joseph Columbo, ou au blues mi-cajun mi-brésilien avec Léo, estante num instante d’Hermeto Pascoal … » +33 3 82 88 26 87 http://www.adagio.thionville.fr/ DUO SUPÉRA-COMÈRE

