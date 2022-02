Concert Duo Stravagante Saint-Pardoux-la-Rivière Saint-Pardoux-la-Rivière Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pardoux-la-Rivière Dordogne Saint-Pardoux-la-Rivière Duo accordéon et violoncelle. Basha Slavinska (accordéon) – Laure Volpato (violoncelle).

Œuvres de Gabriel Faure, Gaspard Cassado, Jules Massenet, Alexander Borodine, John Williams, Ennio Morricone, David Popper, Astor Piazzolla.

Entrée et participation libres dans la limite des places assises disponibles.

