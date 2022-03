Concert Duo Solune Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rixheim

Concert Duo Solune Musée du Papier peint, 2 avril 2022, Rixheim. Concert Duo Solune

Musée du Papier peint, le samedi 2 avril à 18:30

Fabienne Schöpfer et Benoit Kiener sont des guitaristes pour qui l’activité d’enseignement est un aspect central de leur évolution musicale. Transmettre son art est un moyen de toujours rester en éveil et d’entretenir la passion. Concert organisé en collaboration avec la Ville de Rixheim, OMCAL

12 € plein – 6 € pour les moins de 16 ans – Réservation conseillée au 03.89.64.24.56

Duo de guitares Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:30:00 2022-04-02T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rixheim Autres Lieu Musée du Papier peint Adresse La Commanderie - 28, rue Zuber 68171 Rixheim Ville Rixheim lieuville Musée du Papier peint Rixheim Departement Haut-Rhin

Musée du Papier peint Rixheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rixheim/

Concert Duo Solune Musée du Papier peint 2022-04-02 was last modified: by Concert Duo Solune Musée du Papier peint Musée du Papier peint 2 avril 2022 Musée du Papier peint Rixheim Rixheim

Rixheim Haut-Rhin